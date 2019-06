Auto contro muro casa, morto 85enne

Un 85enne, Francesco Lucioni, è deceduto in un incidente stradale avvenuto nei pressi della rotatoria di Piazzale della Repubblica a Filottrano: l'auto Fiat Panda su cui viaggiava la vittima, condotta dalla moglie 82enne che è rimasta ferita in maniera molto grave, è finita fuori strada, schiantandosi contro il muro di una casa e danneggiando anche i box dei contatori dell'energia elettrica.

L'85enne era stato subito trasportato agli Ospedali Riuniti di Ancona da un'eliambulanza: ogni tentativo dei medici di salvarlo però è stato inutile. L'anziana è stata anche lei trasferita al Pronto soccorso di Ancona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Osimo, personale sanitario del 118 e vigili del fuoco che, dopo i soccorsi, hanno messo in sicurezza la vettura il box contatori. E' in fase d'accertamento la dinamica dell'incidente.