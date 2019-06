Ceriscioli, emozione Marche per Madonna di Benois Leonardo a Fabriano

"Una grande emozione per tutte le Marche". Così il presidente della Regione Luca Ceriscioli che ha partecipato intervenuto all'inaugurazione della mostra "Leonardo. La Madonna Benois dalle collezioni dell'Ermitage" al Teatro Gentile di Fabriano nell'ambito di Fabriano città creativa Unesco. E' il primo grande prestito dall'estero in occasione dei 500 anni della morte di Leonardo.

La Madonna Benois, proveniente dall'Ermitage di San Pietroburgo, sarà esposta a Fabriano fino al 30 giugno. Un capolavoro di ridotte dimensioni (esattamente 48x37) ma di enorme importanza artistica, che costituisce una precoce, piena e indipendente affermazione della pittura di Leonardo nel momento in cui, a circa 26 anni, il giovane maestro abbandona la bottega del Verrocchio, dov'era entrato dieci anni prima. "Un ringraziamento particolare - ha detto Ceriscioli - va a Francesca Merloni per l'impegno, la passione e la determinazione messa nel raggiungere un obiettivo così grande".