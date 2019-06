2 giugno, cerimonie ed eventi Marche

(ANSA) - ANCONA, 1 GIU - Oltre ai tradizionali alzabandiera tricolore con esecuzione dell'Inno d'Italia e alle deposizioni di corone d'alloro ai Monumenti ai Caduti, in programma in tutti i capoluoghi marchigiani e in varie altre città, sono molte e varie le altre iniziative nelle Marche previste per celebrare la 73/a Festa della Repubblica del 2 giugno: spettacoli basati sulla lettura della Costituzione, musei tenuti aperti, concerti di bande e manifestazioni legate alla 16/a Giornata nazionale dello sport organizzate dal Coni. In occasione delle cerimonie, organizzate dalle Prefetture di Ancona, Pesaro Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, vi sarà anche la consegna di medaglie d'onore e diplomi di Ordine al merito della Repubblica italiana.

Ad Ancona, come tradizione, con l'ausilio dei vigili del fuoco, verrà dispiegato dal palazzo della prefettura un enorme tricolore largo dieci metri e lungo 30 metri ma srotolato solo per una decina.