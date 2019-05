Landini,Cig e soluzione per Mercatone Uno

"Siamo in attesa del pronunciamento del Tribunale di Bologna perché dall'incontro dei giorni scorsi con il governo è emersa la richiesta di uscire dal fallimento e di tornare all'amministrazione straordinaria". Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini ad Ancona, dove ha partecipato all'inaugurazione della sede urbana del sindacato, in merito al fallimento di Mercatone Uno e alla chiusura dei negozi. Landini ha riferito anche di un incontro in programma al Ministero con i fornitori. Tornare all'amministrazione straordinaria, ha osservato, "vuol dire poter dare la cassa integrazione intanto ai lavoratori, avere un sostegno del reddito e prendere il tempo necessario per verificare la possibilità che ci siano altre offerte e soluzioni industriali".

"Il primo obiettivo - ha concluso - è tutelare anche con un ammortizzatore sociale per garantire un reddito ma l'obiettivo vero è continuare a dare una lavoro a queste persone e per questo vanno trovate soluzioni industriali".