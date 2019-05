Morgan e Angelique Kidjo a Musicultura

Francesco Sbraccia di Teramo e Paoloantonio di Catania sono i primi due vincitori di Musicultura 2019, eletti dal popolo di Facebook. Intanto nuovi ospiti si aggiungono alle serate finali del Festival della canzone popolare e d'autore, in programma a Macerata dal 17 al 23 del prossimo mese di giugno. A Daniele Silvestri, Premiata Forneria Marconi, Sananda Maitreya, Quinteto Astor Piazzolla, il il cartellone si infoltisce coi nomi di nuovi importanti protagonisti: Morgan, Angelique Kidjo, Rancore, The Beatbox con Roma Philarmonic Orchestra, The André, Giordano Bruno Guerri, Andrea Purgatori. La composizione definitiva del cast sarà annunciata più a ridosso dell'evento. Non mancheranno le sorprese dell'ultima ora, a cui la manifestazione ha abituato il suo pubblico, come ad esempio la scoperta dell'identità di chi avrà l'onore e l'onore di condurre le serate all'Arena Sferisterio, seguite radiofonicamente da Rai Radio 1 e televisivamente da Rai 3.