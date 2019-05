Regione festeggia Scudetto Santo Stefano

Dopo la Lube Civitanova, campione d'Italia e d'Europa nel volley maschile, lo scudetto nel basket in carrozzina per la Santo Stefano - Avis di Porto Potenza Picena con il successo per 3-0 nella serie contro i campioni uscenti della Unipol Sai Brinate 84 Cantù. Continua la 'sfilata' in Regione di squadra vincenti dello sport marchigiano. La Santo Stefano - Avis è stata ricevuta dal presidente della Regione Luca Ceriscioli per festeggiare il titolo di Campioni d'Italia conquistato per la prima volta il 19 maggio. "E' stata una bellissima coincidenza - ha detto Ceriscioli - quella di vedere nella stessa settimana la Lube vincere lo scudetto e la Coppa dei Campioni e il Santo Stefano - Avis basket in carrozzina il primo titolo di Campioni d'Italia. La Regione è orgogliosa di queste squadre e risultati, segno simbolico di uno 'sport per tutti, che abbiamo coltivato come principio e obiettivo con impegni che vanno dai bambini nelle scuole agli anziani che si vogliono mantenere la salute fino alle carceri".