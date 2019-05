Marche, votanti in calo alle europee

http://www.ansa.it/europee_2019/?refresh_ceEmorragia di votanti alle europee nelle Marche. Alle 23, ora di chiusura dei seggi il dato di 225 Comuni su 228 indica che aveva votato il 62% dei circa 1,3 milioni di aventi diritto, nel 2014 l'affluenza era stata del 65,33%. Durante la giornata, l'afflusso di votanti si era mantenuto in linea con quello di 5 anni fa, in qualche caso con un lieve aumento, ma alla chiusura è stata rilevata la flessione. In calo anche l'affluenza alle comunali: nelle Marche si è votato in 153 Comuni, fra cui tre capoluoghi di provincia.

Con il dato di 150 Comuni si 153 aveva votato il 67,71, nelle precedenti comunali il 71,70%.