Europee:Lega primo partito Marche 37,9%

Speciale ANSA europee 2019Svolta nelle Marche, regione tradizionalmente di centrosinistra, dove la Lega alle Europee vola ed è il primo partito con il 37,98% dei consensi (291.061 voti), un dato superiore anche a quello nazionale. Alle Europee del 2014 aveva avuto circa il 3%. Il Pd frana e si assesta al secondo posto con il 22,26% (170.596 voti), rispetto al 45,45% del 2014 (361.463), ma in recupero rispetto alle Politiche del 2018. Emorragia per M5s, che era stato il primo partito alle politiche del 2018: ora ha il 18,43% (141.239 voti) e perde anche rispetto a 5 anni fa: quando aveva avuto 194.927 voti, pari al 24,51. Nella regione si assiste anche al sorpasso di Fdi con 5,83% (44.644 voti) su Forza Italia che si ferma a 5,53% (42.381). Distanziati +Europa (2,80% e 21.430 voti), Verde Europa (2,25% e 17.210 voti), La Sinistra (12.517 voti 1,63%).

Nelle Marche l'affluenza alle urne è stata in calo: da 65,48% 62,14%.

