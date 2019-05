Docente Univpm in docufilm Di Caprio

Un frammento dell'intervista al prof. Peter Wadhams, docente a contratto dell'Università politecnica delle Marche presso il dipartimento di Scienze della e ambiente, conclude "Ice on fire", il docufilm di Leonardo Di Caprio presentato al Festival di Cannes. Il tema è lo scioglimento dei ghiacciai, cuore del libro di Wadhams "Addio ai ghiacci" (Bollati Boringhieri) presentato al Salone di Torino nel programma eventi della Regione Marche: Wadhams e il ricercatore Giuseppe Aulicino avevano raccontato il fenomeno impressionante dello scioglimento dei ghiacci. Univpm prosegue le attività di ricerca su queste tematiche, anche con contributo e supervisione del prof. Wadhams e di diversi team di ricerca, seguendo progetti di sostenibilità proposti dalla Crui (Conferenza rettori delle università italiane). Molti scienziati ritengono che il Polo nord sarà privo di ghiacci verso metà secolo. In molti, invece, pensano non valga la pena preoccuparsi delle distese ghiacciate dell'Artico e dei loro cambiamenti.