(ANSA) - NAPOLI, 27 MAG - Boom della Lega nell'Italia del Sud. Il partito del vicepremier Matteo Salvini fa un balzo in avanti registrando il 24,07% dei consensi e piazzandosi al secondo posto (dietro al Movimento 5 Stelle) rispetto allo 0,75% con 43.184 voti delle europee del 2014.

Con il 29.16% il Movimento 5 Stelle è il primo partito anche nella circoscrizione dell'Italia meridionale, con un aumento di 5,09% rispetto alle europee del 2014. In termini assoluti, il Movimento 5 Stelle porta a casa 1.597.982 voti.

Perde posizioni il Partito Democratico con il 17,85% delle preferenze, pari a 977.974 voti. Nel 2014, i democrat erano stati il primo partito al Sud con 2.017.379 e il 35,05% dei consensi.

In calo anche Forza Italia, quarto partito in questa consultazione con il 12,28% delle preferenze (672.744 voti).

Rispetto al 2014, il partito di Silvio Berlusconi perde al Sud 606.281 voti, con una diminuzione dal 22,22% di allora al 12.28% di adesso.

Fratelli d'Italia si ferma al 7,56% con 414.133 preferenze.

Cresce rispetto al 2014, quando ottenne il 4.15% e 238.993 voti.

(ANSA).