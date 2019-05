(ANSA) - ANCONA, 26 MAG - Urne aperte nelle Marche dove sono chiamati al voto 1,2 milioni di cittadini per le europee e 658.085 per le amministrative. Si vota in 153 Comuni su 228.

Sette quelli con più di 15 mila abitanti che potrebbero andare al ballottaggio: i capoluoghi di provincia Pesaro, Urbino e Ascoli Piceno e inoltre Fano, Recanati, Potenza Picena, Osimo.

Si vota sino alle 23. Lo scrutinio delle schede per le europee comincia subito dopo e andrà avanti nella notte. Quello per le amministrative invece parte dalle 14 di lunedì.