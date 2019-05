Rissa, 9 arresti, 7 feriti

(ANSA) - COMUNANZA (ASCOLI PICENO), 25 MAG - I carabinieri della Compagnia di Ascoli Piceno e delle stazioni di Comunanza e Acquasanta Terme la notte scorsa hanno arrestato in flagranza del reato di rissa aggravata nove cittadini indiani, tutti residenti a Comunanza e regolari sul territorio italiano. Dopo un'accesa discussione per futili motivi davanti ad un esercizio pubblico durata alcuni secondo, sono passati alle vie di fatto, ingaggiando una violenta lite che ha visto fronteggiarsi due gruppi. L'immediato intervento di quattro pattuglie dei carabinieri in servizio di controllo del territorio, allertate da alcuni cittadini al 112, ha permesso di rintracciare e di arrestare, in un breve, tutti i protagonisti della rissa. Sette di loro hanno fatto ricorso ai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Ascoli per ferite guaribili fino a 20 giorni.

Sono stati scarcerati in attesa del processo.