Accordo Confindustria Centro Adriatico-Banca del Piceno

Banca del Piceno e Confindustria Centro Adriatico hanno firmato un accordo di collaborazione. Presenti il presidente di Confindustria Centro Adriatico Simone Mariani e il presidente della Banca del Piceno Aldo Mattioli. Per il dg della Banca del Piceno, Franco Leone Salicona, è "un tassello importante nel più ampio progetto di potenziamento della capacità di essere protagonisti della crescita del territorio, in questo caso a sostegno delle imprese associate". "Un accordo voluto e necessario - spiega Mariani - per suggellare intesa e unione tra realtà fortemente rappresentative del territorio che possono, con un'intesa forte e un dialogo costante, contribuire allo sviluppo e supporto di molti progetti imprenditoriali ed economici". Confindustria predisporrà alla Banca un documento di presentazione delle aziende associate (dati qualitativi e quantitativi) che si avvarranno il servizio gratuito Bancopass. La Banca lo utilizzerà nell'iter istruttorio per fornire risposte entro un massimo di 30 giorni.