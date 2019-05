Vende auto e denuncia furto per polizza

(ANSA) - ANCONA, 21 MAG - Vende l'auto al rivenditore e poi ne denuncia il furto per riscuotere i soldi dalla polizza assicurativa. I poliziotti delle Volanti hanno denunciato un 43enne di Ancona per simulazione di reato e tentata truffa assicurativa. Il fatto è emerso dopo la segnalazione di un altro anconetano che da un rivenditore di auto usate concessionaria aveva notato una Fiat Bravo a un prezzo interessante, pubblicizzata anche online: facendo controlli sullo stato della vettura, tramite un app sul telefonino, aveva scoperto che risultava rubata. Il proprietario, convocato dagli agenti, ha ammesso di aver venduto regolarmente l'auto al commerciante e, subito dopo, di averne denunciato il furto. La polizia ha scoperto poi che l'auto era stata rimessa i vendita con 87mila km rispetto ai 154mila reali, dopo una revisione 'sprint' e la sovrapposizione della placchetta del chilometraggio 2019 su quella precedente. Il rappresentante legale dell'attività, un 32enne romeno, è stato denunciato per tentata frode in commercio.