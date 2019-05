Primo sguardo al Museo Nazionale Rossini

(ANSA) - PESARO, 21 MAG - Primi passi all'interno delle sale del Museo Nazionale Rossini di Pesaro per stampa e addetti ai lavori, a Palazzo Montani Antaldi, mentre prosegue l'allestimento in vista della cerimonia di inaugurazione dell'11 giugno. All'incontro hanno preso parte anche il sindaco Matteo Ricci e l'assessore alla Bellezza Daniele Vimini. Il Museo Nazionale Rossini, insieme alla casa natale del celebre compositore, il Teatro, i Musei Civici di Palazzo Mosca, il Tempietto Rossiniano a Palazzo Olivieri e la Biblioteca della Fondazione Rossini (al piano terra di Palazzo Montani Antaldi) costituiscono un grande percorso rossiniano a Pesaro, Città della Musica e città del Rossini Opera Festival. "Al Museo Nazionale Rossini - ha detto Ilaria Narici, direttore scientifico della Fondazione Rossini - è rappresentato il percorso di una vita straordinaria, spesa in creazioni che hanno fatto di Rossini, uno dei personaggi di maggior rilievo del suo tempo. Un influencer diremmo oggi, della cultura italiana ed europea".