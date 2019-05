Marche, ok nuove disposizioni taglio vitalizi

La prima commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale ha approvato le nuove disposizioni sul taglio del vitalizi che garantiranno un risparmio nel triennio 2019-2021 di 387.565 euro. E' stata licenziata a maggioranza la proposta di legge per la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità. Al testo base, a iniziativa dell'Ufficio di presidenza, sono state abbinate quattro proposte presentate da consiglieri di maggioranza e opposizione. I criteri e i parametri per determinare gli assegni, fissati il 3 aprile scorso in Conferenza Stato-Regioni, prevedono il meccanismo contributivo. Con una legge approvata nel 2011 la Regione aveva già provveduto ad abrogare i vitalizi agli ex consiglieri regionali a decorrere dalla decima Legislatura.