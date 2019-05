Raccontare l'eccellenza, l'ANSA a Ancona

"Raccontare l'eccellenza. L'informazione ANSA per diffondere il meglio delle Marche in Italia e nel mondo". Se ne parlerà domani, lunedì 20 maggio al Museo Tattile Omero di Ancona dalle ore 11. Un viaggio per mettere al centro il meglio delle Marche, regione 'plurale' e manifatturiera, ricca di storia, arte e cultura, e per focalizzare il ruolo dell'ANSA a supporto della promozione e valorizzazione di queste eccellenze. Partecipano l'ad dell'ANSA Stefano De Alessandri, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, il presidente del Museo Omero Aldo Grassini. Racconteranno la loro storia Maurizio Vecchiola, ad di Finproject, Piergiovanni Ceregioli, direttore del Centro Ricerca Culturale iGuzzini Illuminazione, Doriano Marchetti, presidente Terre Cortesi Moncaro, Paolo Fabiani, vice presidente Trevalli Cooperlat, Stelvio Lorenzetti, ad Eko Music Group. In programma le testimonianze di Vanni Leopardi, Luca Bortolami,Ceo di Tigamaro, Giampaolo Carli, di Fmg Group.