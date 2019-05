Notte Musei, 800 visitatori a Recanati

Pienone nel circuito dei musei civici di Recanati per la Notte dei Musei tra sabato e domenica. Il museo civico di Villa Colloredo Mels, la Torre civica, il museo Beniamino Gigli e quello dell'Emigrazione marchigiana hanno attirato tantissimi visitatori, sia recanatesi che da fuori regione. Porte aperte nei musei civici che, per l'occasione, dalle 21 all'una di notte hanno organizzato 30 eventi tra spettacoli, musica, laboratori didattici e visite guidate e tour esperienziali. Le presenze nella Notte dei Musei sono state di oltre 800 persone con quasi tutti gli eventi sold out. Molti visitatori sono venuti a Villa Colloredo Mels per poter ammirare il manoscritto de L'Infinito di Giacomo Leopardi, a 200 anni dalla sua stesura, e che rimarrà nel museo civico solo fino a oggi, domenica.