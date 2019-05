Motogp, Francia, a Quartararo il warm up

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Il pilota francese Fabio Quartararo, in sella a una Yamaha Petronas, è stato il più veloce stamattina nel warm up in vista del gran premio di Francia di motogp che si correrà nel pomeriggio sul circuito di Le Mans. Il pilota francese ha segnato il tempo di 1.32.483, lasciandosi alle spalle il campione del mondo Marc Marquez su Honda in 1.32.625, e poi Pol Espargarò su Ktm, Cal Crutchlow (Honda Lcr) e Maverick Vinales (Yamaha). Sesto tempo per Andrea Dovizioso (Ducati), soltanto decimo Valentino Rossi con la sua Yamaha.