Due incidenti stradali, vari feriti

(ANSA) - ANCONA, 19 MAG - Due incidenti stradali sono avvenuto stamattina presto nelle Marche, con vari feriti. Poco prima delle 8 una Fiat Punto, con cinque persone a bordo, è finita fuori strada su una scarpa lungo via Clementina, a Falconara, dopo avere urtato il guardarail. Una persona è rimasta incastrata: sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con motodivaricatore e cesoie idrauliche per liberarla. Tre i feriti gravi, che sono stati trasportati all'ospedale di Torrette dal 118. Poco prima, intorno alle 6:30, a Castelfidardo, l'Audi A3 guidata da un 22enne del luogo, forse colto da un colpo di sonno, ha sbandato, ha urtato il guardrail e si è capovolta più volte finendo in un campo. Il conducente è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Torrette con l'eliambulanza. Lievemente ferito un altro giovane che viaggiava con lui. La Sp Jesina 3 è stata chiusa al traffico per far atterrare l'eliambulanza.