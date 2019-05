Anas, studio porto Ancona-SS16-A14

(ANSA) - ANCONA, 19 MAG - Anas ha completato lo studio di fattibilità tecnico-economica per la progettazione del collegamento tra il porto di Ancona, la strada statale 16 Adriatica e l'autostrada A14. Il tracciato si sviluppa complessivamente per circa 3 km ed è costituito da due tratti.

Il primo si estende per 2 km dallo svincolo di Torrette sulla SS16 fino all'area costiera, attraversando un versante collinare che rende necessaria anche la realizzazione di due tratti in galleria. Il secondo, lungo circa 1 km, si sviluppa lungo la costa e prevede l'adeguamento della Via Flaminia e il relativo collegamento con l'accesso al Porto. Il costo stimato per la realizzazione delle opere è di 98 milioni di euro. Lo studio era stato avviato sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto da: Ministero alle Infrastrutture e Trasporti, Regione Marche, Comune di Ancona, Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centrale, Anas e Rete Ferroviaria Italiana.