Il precursore,documentario sul Battista

(ANSA) - LORETO (ANCONA), 18 MAG - "Esprimo soddisfazione per la decisione della Santa Sede di promuovere la conoscenza di personaggi biblici meno noti, ma molto importanti per la nostra fede e la nostra cultura". Così mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo Delegato Pontificio di Loreto, a proposito de 'Il Precursore', primo film documentario sulla figura di san Giovanni Battista prodotto dalla fondazione vaticana San Giovanni XXIII, Officina della Comunicazione e Vatican Media, girato nelle Marche. Il film, inserito nella progettualità delle istituzioni comunicative del Vaticano, è stato presentato ieri a Loreto e proiettato questa sera a Macerata in un evento aperto dal vescovo Nazzareno Marconi. "Giovanni Battista è secondo rispetto a Gesù - spiega mons. Dario Edoardo Viganò, assessore del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede -. Chissà se 'Il Precursore' non rappresenti l'inizio di un nuovo ciclo per raccontare i secondi visto che la Sacra Scrittura presenta diverse figure che sono ai preparatori della vicenda di salvezza".