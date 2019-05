Frecce tricolori su zone sisma

C'è grande attesa a San Benedetto del Tronto per l'esibizione delle Frecce Tricolori in programma nel week end dell'8 e 9 giugno prossimi e la pattuglia acrobatica sorvolerà nelle due giornate anche le zone terremotate dell'entroterra della provincia di Ascoli Piceno. La manifestazione è stata presentata oggi a San Benedetto del Tronto. Sabato 8 giugno sono in programma le prove e il giorno successivo lo show lungo il litorale della Riviera delle Palme.

L'organizzazione è dell'Aeroclub Picenum il cui presidente Cesare Rossi ha voluto in entrambe le giornate l'anticipo del programma alle 14:30 "per consentire al più alto numero di persone possibile di godere di questo straordinario spettacolo che solo le Frecce Tricolori possono regalare ed avere però anche tempo per godere dell'offerta turistica sambenedettese".

Protagonisti dello show saranno anche i paracadutisti dei carabinieri e gli idrovolanti.