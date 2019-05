Giornata contro ipertensione all'Inrca

(ANSA) - ANCONA, 17 MAG - L'Inrca aderisce alla XV Giornata Mondiale contro l'ipertensione arteriosa. Presso il presidio Inrca di Ancona, in collaborazione con la Croce Rossa, nell'area antistante il bar, è stata allestita una postazione: il Centro di Riferimento Regione Marche Ipertensione Arteriosa e Malattie Cardiovascolari, della Clinica di Medicina Interna e Geriatria Inrca misura gratuitamente la pressione arteriosa alla cittadinanza e contestualmente fornisce sia l'informazione relativa al proprio livello pressorio sia, grazie alla compilazione di semplice questionario, alcuni dati di massima relativamente alla correttezza del proprio stile di vita. La malattia ipertensiva rappresenta in Italia il più rilevante fattore di rischio per infarto miocardico e/o cerebrale (prime due cause di morte nella nostra penisola), scompenso cardiaco, insufficienza renale cronica e/o fibrillazione atriale.