Msc Sinfonia apre Welcome to Ancona 2019

(ANSA) - ANCONA, 16 MAG - L'arrivo di Msc Sinfonia nel porto di Ancona il 17 maggio dà il via alla nuova stagione crocieristica e al progetto di accoglienza turistica "Welcome to Ancona", coordinato dalla Camera di Commercio delle Marche, insieme all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, al Comune di Ancona e alla Regione Marche. Una sinergia che permette di offrire l'integrazione dei servizi di accoglienza tra il Centro Iat regionale nell'area portuale e il Terminal crociere, ma anche l'app turistica gratuita "Welcome to Ancona", il "Wayfinding" e il virtual tour del porto antico. Nel 2019 Msc Sinfonia, 275 metri di lunghezza, 2.560 passeggeri a pieno carico e 721 membri di equipaggio, effettuerà ad Ancona 28 scali, "il 40% in più rispetto al 2018 - sottolinea il country manager di Msc Crociere Leonardo Massa -, che testimonia il crescente gradimento dei viaggiatori per questa tappa". La nave farà scalo ad Ancona ogni venerdì fino al 22 novembre. In aumento anche gli approdi di altre compagnie: 18 nel 2019.