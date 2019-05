Scritte contro questore Macerata

Ancora scritte minatorie rivolte al questore di Macerata Antonio Pignataro, da mesi impegnato nella lotta allo spaccio di stupefacenti e soprattutto contro i negozi di cannabis cosiddetta 'light' in tutta la provincia. "Pignataro vattene" la frase comparsa su un'importante arteria stradale, la SS77, che collega Civitanova Marche a Spoleto, scritta a caratteri cubitali, 20 metri per 3 metri di altezza, visibile a tutti gli automobilisti in transito.

Pignataro aveva disposto la chiusura di due negozi a Civitanova Marche pochi giorni fa. Ieri ha ricevuto in una lettera aperta il sostegno da parte del vescovo di Macerata Nazzareno Marconi.