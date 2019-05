Di Maio, ogni giorno minacce Lega, ma Governo deve durare

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 15 MAG - "Ogni giorno sento dalla Lega minacce di far cadere il Governo. Ma per me questo governo deve andare avanti, dobbiamo continuare per cambiare un Paese in Italia e in Europa". Lo ha detto Luigi Di Maio, a margine di un incontro ad Ascoli Piceno. "In queste ore so che ci sono tante fibrillazioni per lo spread, per queste dichiarazioni del leader della Lega sul 3%. Io - ha sottolineato - voglio far aumentare lo stipendio degli italiani con il salario minimo orario, non lo spread e mi aspetto una risposta il prima possibile dalla Lega".