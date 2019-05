Ancona Jazz Summer Festival 1-18 luglio

Al via dal primo al 18 luglio la 15/a edizione di Ancona Jazz Summer Festival, che porta tra la Mole Vanvitelliana e la Terrazza Moroder 13 eventi nel segno dell'incontro con altre discipline artistiche e della presenza di giovani, ma già affermati artisti mai presentati prima in Italia. Illustrata da Massimo Tarabelli e Giancarlo Di Napoli dell'Associazione Spaziomusica, giunta al 45/o anno di attività, l'iniziativa vedrà anche la presenza di Jazzmeia Horn (l'11 luglio alla Mole), cantante americana appena 28enne, subito impostasi per la sua vocalità sulla scena jazz vincendo la Thelonious Monk Competition nel 2015, e ottenendo con il suo solo disco pubblicato, 'A Social Call', il Grammy come miglior album di jazz vocale. In cartellone anche il Charles Turner Quartet, la Colours Jazz Orchestra con Mats Holmquist e Fabrizio Bosso, Carlos Franzetti, la proiezione del film muto 'Cenere' con Eleonora Duse, sonorizzato dal vivo da Giovanni Ceccarelli e Marcello Allulli, un onaggio a Hugo Pratt.