A Jarmusch premio carriera Animavì

Dopo Kusturica, Sokurov e Wenders andrà quest'anno allo scrittore e regista statunitense Jim Jarmusch il Bronzo dorato alla carriera della quarta edizione del Festival internazionale di cinema d'animazione e arte poetica Animavì di Pergola in programma dal 10 al 14 luglio. Il film di Jarmusch I morti non muoiono ha appena aperto il 72/o Festival di Cannes. "Ha accettato di venire a Pergola ad Animavì, già questo sembra incredibile, uno scherzo, invece è vero - ha commentato il direttore artistico Simone Massi, importante regista italiano di cinema d'animazione -. Ogni anno partiamo con grande umiltà, dicendoci la verità, cioè che siamo piccoli e che non è possibile ripetere il livello dell'edizione precedente. Eppure, in qualche modo, ci riusciamo: Kusturica, Sokurov, Wenders e adesso Jarmusch".