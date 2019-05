A Lube scudetto volley maschile

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAG - La Lube Civitanova si è aggiudicata lo scudetto della pallavolo maschile. Nella sfida decisiva per il titolo hanno superato la Sir Safety Perugia 3-2 (22-25, 21-25, 25-12, 25-21, 15-10) al PalaBarton del capoluogo umbro.

I marchigiani si sono così portati sul 3-2 definitivo nella finale scudetto dei play off.

La Sir si è imposta piuttosto agevolmente nei primi due set.

I padroni di casa e campioni di casa uscenti sembravano avere la partita in mano. Nel terzo set però c'è stata la reazione veemente della Lube che si è imposta nettamente nel parziale.

Più lottato il quarto set che i marchigiani hanno fatto loro portandosi sul 2-2. Nel tie break decisivo la Lube è andata subito avanti mantenendo il vantaggio fino alla fine e conquistando il 3-2 che ha portato alla conquista dello scudetto. (ANSA).