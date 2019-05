Atletica: Tamberi non andrà a Shanghai

Gianmarco Tamberi non parteciperà alla gara di Diamond League, in programma a Shanghai, sabato 18.

Durante l'ultimo allenamento prima della partenza, sabato scorso, l'atleta ha avuto una leggera contusione al piede destro, quello non operato, decidendo inizialmente di rinviare la partenza a domani, ma il persistere di un leggero fastidio ha consigliato l'atleta di rinviare di 15 giorni il debutto nelle gare all'aperto, nonostante i medici avessero dato parere favorevole alla partenza. "Non sono minimamente preoccupato della cosa - ha fatto sapere 'Gimbo' -, la decisione di non gareggiare è stata presa perché il rischio è l'ultima cosa che vogliamo prenderci, ora che sono in una condizione ottimale. Mi dispiace soltanto di dover aspettare ancora un pochino per vedere di che cosa sia capace".