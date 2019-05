Sindaco Arquata, Bussetti fa politica

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 9 MAG - "Non si capisce se il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti è venuto ad Ascoli Piceno in veste istituzionale o per fare la campagna elettorale per il candidato sindaco Marco Fioravanti (di FdI, ndr). E siccome la seconda ipotesi era evidentemente prevalente visto che nella sede di Fioravanti era stata convocata una conferenza stampa con lui presente, ho deciso di non partecipare all'incontro coi sindaci". Così il primo cittadino di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci sulla visita ad Ascoli del ministro dell'Istruzione alla quale erano stati invitati i sindaci, parecchi dei quali, però, oggi non si sono presentati all'appuntamento. Tra questi Petrucci. "Doveva venire nei luoghi terremotati, parlare con noi e con la gente per rendersi conto della situazione, e non per fare campagna elettorale" prosegue il sindaco di Arquata.