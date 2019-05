Sabatini presidente ass. Camere A-I

Il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini è il nuovo presidente dell'associazione delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio: è stato eletto all'unanimità a Budva (Montenegro), durante l'Assemblea generale del Forum AIC. "Per me è un grande onore essere al vertice di una associazione che da 18 anni ha caratterizzato l'attività delle nostre Camere - ha detto Sabatini - e che ha favorito in maniera crescente l'integrazione e la cooperazione tra gli enti camerali di Paesi diversi, ma uniti da tradizioni, storia, cultura e interessi comuni".

L'associazione transfrontaliera, nata nel 2001 da un'intuizione delle Camere fondatrici di Ancona e Spalato, aveva preso l'avvio quando ancora non si parlava di Macro Regione, e oltre Adriatico c'erano forti problemi di convivenza. Oggi è una realtà consolidata, con una presenza capillare su tutta l'area, riconosciuta dalla Ue tra i principali stakeholder della Strategia Eusair e protagonista della Macro Regione Adriatico Ionica.