Your Future Festival Univpm 13-18 maggio

Spettacoli, incontri, workshop e iniziative per connettere Università e territorio nel segno della crescita culturale ed economica. Questo lo scopo della sesta edizione di Your Future Festival promosso dall'Università Politecnica delle Marche, in programma ad Ancona dal 13 al 18 maggio. Intitolata 'Un futuro da immaginare', l'iniziativa è stata illustrata ad Ancona dal rettore Sauro Longhi come "un'occasione per proiettare città e regione nel mondo intessendo rapporti scientifici, aprendosi all'innovazione, contaminando con la cultura la vita sociale ed economica della comunità avvalendosi della collaborazione di soggetti privati e istituzioni che la animano: dal Comune a Marche Teatro, dalla Confindustria a Conerobus, dalla Form a Musicultura". Il 17 maggio gran finale degli spettacoli con Musicultura e l'omonima compagnia, che porta all'Ateneo un nuovo spettacolo scritto e arrangiato da Piero Cesanelli per festeggiare i 50 anni della nascita della Politecnica, intitolato "Dai Beatles a Vasco Rossi".