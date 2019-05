Inaugurata Farmacia didattica Unicam

Inaugurata la Farmacia Didattica dell'Università di Camerino. All'evento, accompagnato dal convegno "Nuove frontiere della professione farmacista" ha partecipato tra gli altri il rettore Claudio Pettinari e il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli che ha espresso soddisfazione per la nuova struttura in una Facoltà che "nonostante il sisma è riuscita a mantenere la capacità didattica, la ricerca, conservando il rapporto con gli studenti e le imprese del territorio". Nella Farmacia didattica gli studenti potranno seguire le fasi del processo di dispensazione del farmaco e apprendere le basi per offrire ai pazienti consulenze per farmaci da banco, consigli sull'aderenza ai piani terapeutici. E' stata realizzata con il contributo della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi), che ha promosso, dopo il sisma, una raccolta di fondi per iniziative di rilancio di attività di Unicam nel settore del farmaco.