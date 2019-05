Volo 5 mt durante cordata nel Pesarese

Precipita per cinque metri durante un'arrampicata denominata via dell'Amicizia e batte violentemente la schiena. E' accaduto il primo maggio ad un 54enne di Rimini in cordata con la compagna di 54 anni in zona Val d'Abisso a Piobbico alle pendici del Monte Nerone. La moglie ha fortunatamente trattenuto la caduta e ha calato in sosta l'uomo che ha subito un pesante trauma con conseguente difficoltà respiratoria. La donna ha chiamato il 118 di Pesaro che ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico di Pesaro e Urbino e l'eliambulanza Icaro2 a Fabriano, specializzata per il soccorso medicalizzato e recupero in parete. Un medico e tecnici specializzati, calati con verricello, hanno stabilizzato, posto in barella e portato a bordo il ferito poi elitrasportato agli Ospedali Riuniti di Ancona in condizioni critiche respiratorie dovute al politrauma. La donna, raggiunta dalla squadra di terra del Cnsas, è stata parancata sulla sommità della via di roccia e condotta lungo il sentiero di rientro.