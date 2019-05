Snai, a Jerez Marquez stacca tutti

La scivolata di Austin, per colpa della quale ha buttato al vento una facile vittoria è solo un lontano ricordo. Marc Marquez è pronto a riscattarsi nel Gp di Spagna, quarto appuntamento del mondiale MotoGp che si correrà questo week end a Jerez. Il pilota della Honda - che al netto dell'errore ha mostrato una superiorità disarmante - è una spanna avanti al resto della truppa, dato a 1,75 su Snai, complice anche il fatto che il team Repsol in Andalusia ha vinto cinque delle ultime sette edizioni. Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, primo e secondo nel mondiale, sono i primi inseguitori, ma già ben distanziati dallo spagnolo: su entrambi si punta a 5,50. Dopo l'exploit in Texas, il pilota della Suzuki Alex Rins si ricandida nel ruolo di outsider, a 12 volte la scommessa, lo precede Maverick Viñales della Yamaha, a 7,50. A 20 Jorge Lorenzo, tormentato dai problemi tecnici e dalla sfortuna nelle prime tre gare.