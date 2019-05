Stelle Merito a 42 maestri lavoro Marche

Quarantadue marchigiani hanno ricevuto ad Ancona le "Stelle al Merito del lavoro" conferite dal Capo dello Stato ai cittadini che si sono distinti, nel corso del tempo, per laboriosità e meriti particolari. Le onorificenze sono state consegnate ad Ancona durante una manifestazione organizzata dalla Prefettura alla Mole Vanvitelliana in occasione del Primo maggio. E' intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo che si è soffermato sui temi di dignità, tutela dei diritti, pari opportunità e sulla ricorrenza del Primo maggio dedicata in particolare a quanti si trovano in situazioni di oggettiva difficoltà, con "l'auspicio che si determinino le condizioni per un futuro migliore". Mastrovincenzo si è soffermato sul problema della disoccupazione, con "dati sempre più negativi che caratterizzano l'Italia, nazione terzultima nella graduatoria europea", e non ha mancato di evidenziare come "negli ultimi sei mesi del 2018 siano stati persi ben 70mila posti di lavoro".