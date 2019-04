Sarnano riparte da Sarnano Comix

Sarnano, uno dei Comuni del cratere sismico, rilancia la sua offerta culturale con Sarnano Comix, festival del fumetto e della cultura pop in programma nel centro storico medievale il 5 maggio prossimo: l'iniziativa, ideata da Nicola del Giudice e realizzata insieme a giovani e associazioni del posto (Circolo Piazza Alta) e al Comune, ha l'obiettivo di attrarre nuovi turisti contando sull'inedito accostamento tra antico e contemporaneo. Espositori di fumetti, gadget, videogiochi, gara di cosplay, animazione a tema, tornei di giochi di ruolo, mostre artistiche, ma anche incontri con gli autori e conferenze sullo sfondo dei Sibillini e con il patrocinio dell'Università di Camerino. Del Giudice, 23 anni, laureato in Informatica, ha preso spunto da Lucca Comics: "mi ha fatto innamorare di una realtà fuori dagli schemi. Ma credo che il plus di Lucca, rispetto ad altre manifestazioni analoghe, sia proprio l'ambientazione nel centro storico".