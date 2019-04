Arpam,92% acque balneari elevata qualità

(ANSA) - ANCONA, 30 APR - Il 92% delle acque balneari marchigiane è di elevata qualità, l'82% è classificato eccellente, il massimo che si può avere in termini di conformità. La classe eccellente corrisponde a tutta la fascia costiera utilizzata per scopi balneari. Il mare marchigiano guadagna la promozione a pieni voti in base ai dati dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpam). Soddisfatto il presidente della Regione Ceriscioli che sottolinea, alla vigilia dell'apertura della stagione di balneazione, come questo sia "il risultato migliore degli ultimi quattro anni". Un fatto molto importante che certifica "un ambiente sano e dimostra la bontà delle azioni messe in campo: un messaggio positivo per i turisti e per tutti coloro che andranno al mare". Il monitoraggio della stagione balneare 2018 ha determinato la nuova classificazione, valutata nel quadriennio 2015-2018. L'8% restante sono acque in prossimità delle foci dei fiumi e sono gestite "con molta attenzione soprattutto in caso di piogge".