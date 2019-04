Stop a monouso da spiagge a tutta Ancona (2)

(ANSA) - ANCONA, 29 APR - L'ampliamento dell'applicazione dell'ordinanza sarà oggetto di un provvedimento distinto che, ha detto la sindaca, riprende quanto previsto da una mozione del consigliere Giuseppe Mascino. In alcune spiagge, come a Portonovo, gli operatori avevano deciso di "autolimitarsi" per l'uso di prodotti plastici monouso. Sarà importante, ha detto Mancinelli, informare i cittadini sulle modalità di smaltimento dei rifiuti in materiale biodegradabile. "L'inquinamento da plastica monouso - ha spiegato Mascino - è solo parte del problema ma questo provvedimento è un segnale, un inizio concreto e serve ad aumentare la presa di coscienza di fronte all'abbandono della plastica e per la salvaguardia delle coste".

Per i controlli, ha annunciato Mancinelli, in aggiunta a quelli previsti dal concorso, verranno assunti 8-10 vigili urbani a tempo determinato per il periodo giugno-agosto che svolgeranno anche questo tipo di verifiche: per queste ultime assunzioni il Comune potrà pescare nella graduatoria 2018.

Intanto proseguono ad Ancona iniziative per attività a favore dell'ambiente e sensibilizzazione che coinvolgono giovani studenti: stamattina i ragazzi di alcune scuole dell'Infanzia Ancona - "25 aprile" e "Verne" - sono stati coinvolti nella pulizia della spiaggia di Portonovo dai rifiuti plastici. Mentre domani alle scuole "Da Vinci", nel quartiere degli Archi, ci sarà una mostra "Monster Island" con opere degli studenti della primaria realizzati con oggetti in plastica riciclata. Sul fronte strutture scuole ambientalmente sostenibili il sindaco ha annunciato l'inaugurazione prima dell'estate dele nuove "Mercantini" a Palombina Nuova, "una nuova scuola 4.0 sotto il profilo della sostenibilità ambientale".(ANSA).