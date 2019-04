Comunali, folla candidati sindaci

Folla di candidati sindaci e aspiranti consiglieri comunali nelle Marche dove per le amministrative del 26 maggio sono chiamati al voto 152 Comuni, su 228, tra cui tre capoluoghi di provincia: Pesaro, Urbino e Ascoli Piceno. Dopo il deposito di ieri di liste e candidature, a Pesaro si delinea una sfida a sei, tra cui il primo cittadinO uscente Matteo Ricci (Pd e liste civiche), il candidato del centrodestra Nicola Baiocchi (FdI), due candidati della sinistra, una di M5s, uno di ispirazione cattolica. Cinque i contendenti a Urbino tra cui il sindaco uscente Maurizio Gambini, sostenuto dal centrodestra e varie civiche, il veterano Giorgio Londei, Mario Rosati per il centrosinistra. Centrodestra spaccato ad Ascoli Piceno, dove sono in lizza 25 liste e 734 candidati. Il candidato sindaco ufficiale è Marco Fioravanti (FdI), ma si presenta (senza simbolo) anche il forzista Piero Celani, mentre il centrosinistra schiera il giornalista Pietro Frenquellucci.