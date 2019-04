15/o Fritto Misto Ascoli è plastic free

Fino al 5 maggio Ascoli Piceno diventa la capitale del fritto. Ha preso il via la 15/a edizione di Fritto Misto, kermesse a cura dell'agenzia Tuber Communications con il supporto della Regione Marche. "Si rinnova una bellissima tradizione che parte dal prodotto culinario più conosciuto delle Marche, l'oliva ascolana, e si allarga a tutto il mondo" ha detto il presidente della Regione Luca Ceriscioli ricordando che "è la prima edizione plastic free: piatti e posate sono di materiale recuperabile". La grande area del Palafritto in Piazza Arringo sarà per nove giorni la vetrina per 50 fritture dall'Italia e dal mondo con tante novità rispetto agli anni scorsi. Immancabili le olive ascolane del piceno dop, il cuoppo napoletano, la frittura di paranza di San Benedetto del Tronto, le specialità messicane, sudamericane e asiatiche, la coxinha brasiliana, fish & chips, lo gnocco fritto, gli gnocchi di patate ripieni salati, i panzerotti. C'è anche uno stand dedicato ai celiaci con fritti glutin free.