Sanità, prima farmacia Cup a Pesaro

Anche a Pesaro prima farmacia con funzioni di Centro Unico di Prenotazione a disposizione, gratuitamente, dei propri clienti. E' la farmacia della dott.sa Maria Clementina Colangelo a cui il presidente della Regione Luca Ceriscioli ha fatto visita insieme al consigliere regionale con delega alla Sanità Federico Talè. "Avrà - ha detto Ceriscioli - fondamentale valenza per tutti i cittadini che ne vorranno usufruire. Uno sportello in più per la Regione al quale nei prossimi mesi si aggiungeranno altri 53 punti attivati, tra farmacie e laboratori analisi. Sportelli cup ulteriori che offriranno un servizio che renderà capillare, accessibile e semplice la prenotazione in luoghi che i cittadini frequentano abitualmente. Una possibilità importante per chi ha la ricetta dematerializzata senza dover fare code allo sportello o al telefono. Il servizio serve soprattutto alle persone che non usano le tecnologie, come la app "myCUPmarche", ma che riescono in modo semplice amichevole a effettuare la prenotazione".