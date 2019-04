Ordigno fatto brillare a Senigallia

E' stato fatto brillare in sicurezza dagli artificieri del Gruppo di Padova sulla spiaggia di Cesano di Senigallia, l'ordigno bellico di fabbricazione inglese rinvenuto da un passante sull'arenile.

Dopo il ritrovamento della bomba, l'area di circa 500 metri era stata transennata e sorvegliata per tutta la notte, in attesa dell'arrivo degli artificieri e della conclusione delle operazioni di messa in sicurezza.