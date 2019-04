25 aprile: Mastrovincenzo, festa ancora più necessaria oggi

(ANSA) - ANCONA, 25 APR - "Nessuno riuscirà a cancellare il 25 aprile, la Festa della Liberazione dell'Italia dal giogo nazifascista. Oggi è ancor più necessaria per difendere la Repubblica e le sue ragioni, per riaffermare i valori di democrazia e libertà, per evitare che quanto accaduto in passato debba ripetersi. In opposizione a chi ne minimizza il valore". Così il presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenco, a margine della cerimonia per il 25 aprile ad Ancona: prima in piazza IV Novembre l'apposizione di corone di alloro per rendere onore ai caduti, cerimonia organizzata dal Comando Scuole della Marina Militare e successivamente in piazza Cavour, dopo un corteo lungo il viale della Vittoria. Secondo Mastrovincenzo "il fascismo è un fenomeno che prende forme diverse, ma sostanzialmente ha sempre la stessa natura. Continua a manifestarsi nella violenza che spinge ad atti aggressivi contro libertà di pensiero, uguaglianza, dignità e diritti delle persone. Per questo osserva - credo che tutte le istituzioni debbano essere categoriche nel condannare ogni condotta che richiami quella ideologia aberrante, continuando a dare solennità a questa giornata, alla storia, alla memoria".