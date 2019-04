Rifiuti in bosco, autori dovranno pulire

In località Letegge di Camerino c'era un notevole quantitativo di rifiuti urbani abbandonati nella boscaglia (spazzatura in sacchi della differenziata, imballaggi, carcasse di mobili); mentre lungo una scarpata sulla Sp 17 a Serravalle di Chienti erano stati abbandonati rifiuti di origine domestica. Le due discariche sono state scoperte in altrettanti operazioni eseguite dai Carabinieri Forestali di Camerino e di Serravalle di Chienti che hanno individuato gli autori degli abbandoni esaminando gli stessi rifiuti. Ai trasgressori è stata comminata una sanzione amministrativa per violazione del regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti e abbandono di materiale di piccole dimensioni. Gli autori dell'illecito saranno destinatari di un'ordinanza comunale che imporrà loro di ripulire le aree imbrattate.