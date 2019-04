Accoltella ex a Pasquetta, Comune Pesaro premia soccorritore

(ANSA) - PESARO, 23 APR - "Questa mattina in giunta abbiamo deciso di assegnare l'encomio della città a Gabriele Ottaviani", il quarantenne che ieri ha soccorso una 27enne aggredita con un coltello dall'ex, davanti alla loro figlioletta di 5 anni, nelle campagne di Pesaro, dove erano andati con la scusa di fare una gita per Pasquetta. Ottaviani, residente nella zona, era intervenuto sentendo le grida della giovane. Lo annuncia il sindaco Matteo Ricci su Facebook. "Con il suo coraggio e senso civico ha impedito che si commettesse l'ennesimo femminicidio, mettendo in salvo anche la bambina. La città ti è grata. Grazie Gabriele" sottolinea il sindaco.(ANSA).