Fiamme a compressore ex Crass,spente Vvf

A causa probabilmente di un malfunzionamento, si è incendiato un compressore all'interno di un magazzino vicino ai poliambulatori di Odontoiatria all'ex Crass di Ancona, causando fumo e annerendo le pareti laterali. I vigili del fuoco hanno subito domato le fiamme e non ci sarebbero né persone intossicate né personale e utenti evacuati.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso e sanitari della Croce gialla per eventuali soccorsi che, a quanto pare, non sarebbero stati comunque necessari.