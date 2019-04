Della Valle,non mollo, sto bene dove sto

(ANSA) - S.ELPIDIO A MARE (FERMO), 18 APR - "Qualche volta fraintendono, io sto bene dove sto. Sto benissimo dove sto. E si fa anche fatica a farmelo cambiare il mio ruolo", dice Diego Della valle, presidente e A.d. di Tod,s, del suo ruolo, anche in futuro, in azienda. Accenna a sue frasi del passato "fraintese".

Nessun passo indietro quindi? "Se significa che mi piacerebbe lavorare un giorno al meno alla settimana è sicuro, ma da lì a mollare c'è una bella differenza".

"Qualche tempo fa è stato detto di tutto per una mia frase", ma "io lavoro, mio fratello è là sul pezzo, l'A.d. fa il suo lavoro, le persone arrivate fanno il loro mestiere, qui ognuno fa il suo", dice Della Valle rispondendo ad alcune domande a margine dell'assemblea degli azionisti della società. "Dopo una mia frase hanno detto di tutto, ho avuto centinaia di telefonate, qualcuno ha detto: ma sta male? E' malato?" dice con una risata schietta, allegra, che suona come una smentita netta.